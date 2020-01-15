شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير هام وعاجل .. لا تشرب الماء الساخن على معدة فارغة حتى لا تحدث لك هذة الكارثة التي تجهلها ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يعلم الجميع أن شرب الماء بغزارة هو أمر مفيد للجسم لأن الماء هو المسؤول عن تفتيح الخلايا وتطيهر الدم من السموم كما أنه مفيد لكل أعضاء الجسم ويساهم بشكل كبير في حرق الدهون. إلا أن ما يجهله البعض أن الماء الساخن بخاصة، تعتبر أهم بكثير من الماء البارد أو الفاتر، إذ إن فوائده تتخطى حدود إذابة الدهون وتطيهر الدم.

من هنا تعرفوا معنا على فوائد شرب الماء الدافئ المائل إلى الساخن، صباحا على معدة فارغة:

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1- تخفيف الوزن:

يساعد الماء الدافئ في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي واذا ما كنت ترغب في تخفيف وزنك عليك بدء يومك في الصباح الباكر بتناول كوب من الماء الساخن والليمون وهي الوصفة التي تساعد على تحطيم الانسجة الدهنية في الجسم.

2- علاج نزلات البرد والانفلونزا:

يعتبر الماء الدافئ علاج طبيعي ممتاز لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق كما انه يذوب البلغم ويساعد على ازالته من الجهاز التنفسي بالإضافة إلى علاج التهاب الحلق وإزالة احتقان الانف.

3- تشنجات الحيض:

يساعد الماء الساخن في تقليص تشنجات الحيض حيث ان حرارة المياه لها تأثير مهدّئ وملطف على عضلات البطن لمعالجة التقلصات والتشنجات.

4- ازالة السموم من الجسم:

عند شرب الماء الدافئ تبدأ درجة حرارة الجسم في الارتفاع الأمر الذي ينتج العرق وهو ما يساعد الجسم في طرد السموم وتطهيره بشكل سليم وللحصول على افضل النتائج يفضل اضافة بضع قطرات من الليمون على الماء الساخن قبل الشرب.

5- منع الشيخوخة المبكرة:

ذكرنا فيما سبق فائدة الماء الدافئ في التخلص من السموم، ومن آثار السموم انها تجعل الشخص يبدو اكبر في السن، كما ان شرب الماء الدافئ يساعد على اصلاح خلايا الجلد التالف وتزيد من مرونة الجلد بحيث يحافظ الجلد والبشرة على نضارته وشبابه.

6- منع حب الشباب والبثور:

حب الشباب من اكثر الاشياء المزعجة لدى الناس ولكن مع تناول الماء الدافئ فانت في مأمن الى حد كبير من الاصابة بحب الشباب.

7- الحفاظ على حيوية الشعر:

شرب الماء الدافئ يساعد في الحصول على شعر ناعم ولامع لانه ينشط النهايات العصبية في جذور شعرك ويجعلها نشطة مما يفيد في اعادة الحيوية الى شعرك والحفاظ عليه في حالة صحية ممتازة.

8- تعزيز نمو الشعر:

فهو يعزز نشاط جذور الشعر وبالتالي يساعد على نمو الشعر بشكل اسرع.

9- منع قشرة الشعر:

من فوائد الماء الدافئ انه يحافظ على فروة الرأس رطبة وذلك يؤدي الى المساعدة في محاربة قشرة الشعر وكذلك فروة الشعر الجافة.

10- تحسين الدورة الدموية:

وهي من أهم فوائده لأنه يساهم في تحسين الدورة الدموية وهو امر مهم لعضلة القلب والنشاط العصبي بالاضافة الى ذلك فان الماء الساخن يحافظ على صحية الجهاز العصبي من خلال اذابة الدهون الموجودة حوله.

11- الهضم:

اظهرت الدراسات ان شرب الماء البارد اثناء او بعد تناول وجبة الغذاء يمكن ان يؤدي الى تصلب المواد الغذائية المستهلكة مما يؤدي الى تكوين طبقة من الدهون على الجدار الداخلي للامعاء والذي يمكن ان يؤدي الى الاصابة بسرطان الامعاء. ومع ذلك اذا قمت باستبدال كوب من الماء الساخن بدلا من كوب الماء البارد يمكنك تجنب تلك المشكلة.

12- حركة الامعاء:

من فوائد الماء الدافئ انه يساعد في جعل حركة الامعاء صحية وخالية من الالم، فجفاف الامعاء يمكن ان يؤدي الى مشاكل مزمنة مع الامساك. لذلك ينصح دائما بتناول كوب من الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة لكي تتحلل المواد الغذائية في الجسم بشكل سليم.