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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب في السعودية يستدرج النساء والشابات الى شقته للقيام بعمل فاضح ومحرم شرعا وينشر مقاطع اباحية صامة..وما وجدوه في جواله اثار جنون كل افراد الدورية الامنية

2020/01/15 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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