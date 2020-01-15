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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو الفضيحة المدوية للمرشد الايراني والحرس الثوري ..مقطع مصور يقلب الطاولة على رؤوس كل الايرانيين ويجعل من ترامب بطل حقيقي لاستهداف سليماني

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