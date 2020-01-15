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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير ياباني لكل اليمنيين بالابتعاد عن هذه العادة فورا..عادة بسيطة يفعلها كل اليمنيين اثناء النوم ، واليابانيون يكتشفون انها احد ابرز اسباب الموت المفاجئ!!

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير ياباني لكل اليمنيين بالابتعاد عن هذه العادة فورا..عادة بسيطة يفعلها كل اليمنيين اثناء النوم ، واليابانيون يكتشفون انها احد ابرز اسباب الموت المفاجئ!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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