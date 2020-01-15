عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بإشراف السلطة المحلية بتعز تدشين توزيع الاغاثة الطارئة الممول من اليابان

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

دشن نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي بتعز محمد عبد الله محمد ومعه عبد الكريم شيبان امين عام فرع CSSW دشنا توزيع الدفعة الاولى من المرحلة الـ17 من مشروع الاغاثة الطارئة الممول من المنتدى الانساني الياباني JPF والمنفذ من قبل منظمتي ICAN اليابانية CSSW فرع تعز والذي تستفيد منه ( 2517) اسرة في مناطق التداخل بين مديريات التعزية وصبر الموادم ومديرية المظفر بتعز .



وفي التدشين أعرب نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي عن سعادته وشكره للمنتدى الانساني الياباني JPFومنظمة ايكان اليابانية على تبنيهما هذا المشروع الاغاثي الهام والذي استهدف الاسر الواقعة في خطوط التماس والتي لم يتم استهدافها من اي منظمة سابقا كونها خارج نطاق مديريات المدينة.

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وثمن محمد عبد الله جهود فرع CSSW على اهتمامه بالأسر النازحة والمتضررة وتبني مشاريع اغاثية نوعية تلامس احتياج المتضررين من ابناء المحافظة في مجالات شتى.

من جانبه أشاد امين عام فرع CSSW عبد الكريم شارك بجهود الاصدقاء اليابانيين حكومة وشعبا ومنظمات انسانية على الوقوف مع اخوانهم المتضررين باليمن وخصوصا بمحافظة تعز التي لازالت تعاني ويلات الحرب والحصار، متمنيا استمرار هذا المشروع الاغاثي الهام ليشمل اسر اكثر ومدة اطول كون المناطق المستهدفة تقع في خطوط النار ومعاناتها مضاعفة.

شارك في التدشين سعيد العامري مدير فرع CSSW و فائد الاصور مدير قسم الشهيد الحكيمي وممثلين عن منظمة ICAN اليابانية ومنسق المشروع بتعز واعضاء اللجان المجتمعية .