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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة المتوسطة.. مليشيات الحوثي تقصف مواقع المشتركة في حيس الأربعاء 15 يناير 2020 الخليج 365 في تحد للهدنة الأممية، قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة .

Advertisements وأفادت مصادر ميدانية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف . وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة على مواقع القوات المشتركة بشكل متواصل منذ ساعات العصر وحتى اللحظة.

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