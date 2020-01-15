شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضة ووسط تكتم شديد ..ابرز القيادات الامنية لمليشيا الحوثي في صنعاء , يلقى مصرعه ! "الاسم وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)



لقي أحد مشرفي جماعة الحوثي الإرهابية مصرعه امس الاول بظروف غامضة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال مصدر أمني لوكالة "خبر"، إن الرائد أحمد علي الوشلي نائب مدير قسم شرطة الفتح بحي الصافية، لقي مصرعه بظروف غامضة يوم الاحد الموافق 12 يناير/كانون الثاني 2020 بالعاصمة صنعاء.



والصريع الوشلي (ابو جبريل) كان يعد من أحد ابرز القيادات الأمنية السلالية التابعة لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.



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