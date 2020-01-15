شكرا لقرائتكم خبر عن هند القحطاني :تشعل مواقع التواصل الاجتماعي " ياالشعب الطقطوقي ..أبغى أزوج أمريكي !" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت من جديد المواطنة هند القحطاني، المقيمة في أمريكا ترند تويتر في المملكة بعد سلسلة من الفيديوهات التي بثتها عبر حسابها الشخصي على ” سناب شات ” ، لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الجريئة عن الحب والزواج والمشاعر.

شعب طقطوقي

وفي مقطع مصور أعلنت هند القحطاني عن مواصفات زوجها المستقبلي الذي تتمناه وقالت لمتابعيها ” أنا بعرف أنكم شعب طقطوقي تحبون الطقطقة تقولون تلمح تلمح، تبغى تتزوج واحد منها ما سبق له الزواج، مع أنه عندها عيال، لا والله، أنا عربي ماني متجوزة، والله ما أبغاه، إذا كتبلي نصيبي على عربي ما أتجوزه”.

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أشقر ومز وبعيون ملونة

وتابعت ” أنا أبغى أمريكي، مو علشان الشكل ، أشقر ومز وبعيون ملونة ، أهم شي يكون إنسان مسؤول طيب شكله مقبول، عنده وظيفة عنده عمل مش عاطل عن العمل، ليش أبغى أمريكي، لأن أغلب العرب بس يبي خدامة حتى كوب المية يطلبها من الزوجة أو الشغالة، أنا الرجل القوامة لي أنا السيد اللي ما قبله ولا بعده، لكن الأمريكي لا يساعدني بتربية أولادي يساعدني بشغل البيت، يساعدني بغسل المواعين مناصفة ، يعني فيه تعاون فيه مشاركة ، جاييني واحد قعد يسولفلي، بعدين راح الحين وراج يرجع، ياربي ما أدري كيف اصرفه، فيه رجال ما شا الله جريئين، هو أمريكي، جه قال فيه مجال أقعد معاك دقيقتين ، بس راح الحين وبرجع، والله أفكر شلون أصرفه هذا“.

إثارة الجدل

وأثارت مقاطع القحطاني حالة من الجدل وسخرية المتابعين، معلقين أن الناس تكبر ولا تصغر وأن القحطاني تمر بمراهقة متأخرة بسبب حديثها عن الحب واستعراضها لمعجبيها والحديث عنهم في كل مناسبة، كأنها تحاول أن تبرهن بشكل مستمر أنها مطلوبة ومرغوبة.

