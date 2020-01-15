شكرا لمتابعة خبر عن واقعة تهز كل ابناء المحافظات الجنوبية ..ضبط إمرأة حامل تزوجت شخصين في نفس المنزل وصدمة كبيرةلرجال الشرطة بعد اعترافها الفاضح ولماذا فعلت ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - واقعة تهز كل ابناء المحافظات الجنوبية ..ضبط إمرأة حامل تزوجت شخصين في نفس المنزل وصدمة كبيرةلرجال الشرطة بعد اعترافها الفاضح ولماذا فعلت ذلك

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