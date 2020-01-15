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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء وفي غاية الانوثة والجمال وعمرها فقط 21 عاما..لكنها وحش كاسر وقلبها من حديد وقتلت 14 شخص بدم بارد..تعرف على هذه المتوحشة ولماذا فعلت ذلك

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