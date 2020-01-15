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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكشف عن سبب الكراهية الشديدة من ولي عهد ابو ظبي لقادة الاصلاح في اليمن وخاصة الجنرال الاحمر واليدومي والشيخ عبد المجيد الزنداني ( سر يكشف لأول مرة )

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