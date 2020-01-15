- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي شمالي الضالع
الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، الثلاثاء، من إحباط هجوم حوثي شمال مديرية قعطبة شمالي الضالع.
وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية تمكنت من التصدي لعملية تسلل حوثية نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية من اتجاه قرية المعزوب على مواقع القوات الجنوبية في تبة الشعراء بحبيل العبدي.
وأضافت المصادر، أن عملية التصدي تمت بنجاح وخسائر في صفوف المليشيات بالإضافة إلى فرار العناصر المتسللة.
وفي جبهة مريس، أكدت المصادر، مقتل وإصابة 5 من مسلحي الحوثي خلال محاولة تسلل فاشلة لسحب جثث قتلاهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.