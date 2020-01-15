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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي شمالي الضالع

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، الثلاثاء، من إحباط هجوم حوثي شمال مديرية قعطبة شمالي الضالع.



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وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية تمكنت من التصدي لعملية تسلل حوثية نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية من اتجاه قرية المعزوب على مواقع القوات الجنوبية في تبة الشعراء بحبيل العبدي.

وأضافت المصادر، أن عملية التصدي تمت بنجاح وخسائر في صفوف المليشيات بالإضافة إلى فرار العناصر المتسللة.

وفي جبهة مريس، أكدت المصادر، مقتل وإصابة 5 من مسلحي الحوثي خلال محاولة تسلل فاشلة لسحب جثث قتلاهم.