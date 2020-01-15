شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار عنيف يهز مدينة المنصورة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. انفجار عنيف يهز مدينة المنصورة في عدن الأربعاء 15 يناير 2020 كشفت مصادر محلية، عن سماع صوت انفجار، منذ قليل، هز مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

Advertisements وأضافت المصادر، أن مجهولين قاموا بتفجير قنبلة صوتية بالقرب من مبنى شرطة المنصورة . وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية غير أنه أدى إلى ذعر بين أهالي المديرية .

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