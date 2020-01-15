عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إتلاف أكثر من 3 أطنان من الحشيش المخدر في مأرب

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

أتلفت السلطات اليمنية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، ثلاثة أطنان و343 كيلو من الحشيش المخدر، تم ضبطها خلال الربع الأخير من عام 2019م، قدرت قيمتها بنحو 9 ملايين دولار.



وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، جمال عمير خلال عملية الإتلاف أن الكمية المتلفة هي الكمية المرفوعة إلى النيابة من الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الاخير من عام 2019م، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد ثلاث عمليات إتلاف مماثلة لكميات من الحشيش المخدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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بدوره، أفاد مدير البحث الجنائي العقيد حسين الحليسي أن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بلغت 64 قضية، وأن الأجهزة الأمنية ضبطت 4705 كيلو غرام من الحشيش، وعلى ذمتها 157 متهما منهم 106 متهمين مضبوطا و51 متهما مازالوا فارين من وجه العدالة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.