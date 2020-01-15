تقديراً لعظيم تضحياتهم.. صندوق مكافحة السرطان يكرم أسر الشهداء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أحيا صندوق مكافحة السرطان اليوم الذكرى السنوية للشهيد، وذلك باحتفالية لتكريم أسر الشهداء، تحت عنوان تضحيات أسر الشهداء عطاء بحجم وطن.

وفي كلمته أوضح الدكتور عبدالسلام المداني، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان، المكانة التي يجسدها الشهداء بعظيم تضحياتهم في سبيل الله وفي سبيل الوطن، مؤكداً على “وجوب حث الخطى وفق نهج الشهداء كلاً من موقع عمله”.

وشدد الدكتور المداني على تكاتف الجميع في الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم كل سبل الرعاية لهم، مناشداً كافة المؤسسات الحكومية لتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لهذه الأسر؛ ليتمكنوا من العيش بكرامة وعفة.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمته، الجهود التي يبذلها الصندوق للتخفيف من معاناة مرضى السرطان ومساعيه الحثيثة لتوفير البنية الطبية اللازمة لمكافحة أمراض السرطان.

من جهته دعا حسين الجنيد، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بالصندوق، الجميع إلى “استذكار الشهداء في واقعهم بشكل يومي لا في المناسبات، فعظيم عطائهم يستحق استشعار تلك التضحيات بالوفاء لها من خلال مواصلة الصمود في وجه العدوان والعمل على النهوض بالوطن في كافة القطاعات”. معتبراً “أن الموظف في تأديته لواجبه بخدمة المواطن يعد كالمجاهد في الجبهة”.

وأكد الجنيد في كلمته “أن مصير الشعوب والمجتمعات في التحرر من نير الظلم والاضطهاد مرهون بالشهداء والشهادة على مر التاريخ”. مشيراً إلى المكانة التي احتلها الشعب اليمني بعظيم تضحياته وقوافل الشهداء في سبيل نيل حريته وكرامته وعزته واستقلاله. لافتاً إلى التضحية الكبرى والتي تجسدت باستشهاد الرئيس صالح الصماد. موضحاً “أن استشهاد الرئيس الصماد كان الشرارة التي استنهضت الهمم، ودفع بالحشود نحو جبهات العزة والكرامة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وعملائهم”.

تخلل الحفل الذي حضره الكثير من القيادات الطبية، وعدد من المسئولين، والشخصيات المجتمعية، تكريم لأسر الشهداء، الذين شكروا بدورهم قيادة الصندوق على هذه الالتفاتة واهتمامهم بالشهداء وأسرهم.