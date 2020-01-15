مقتل وجرح العديد من المصلين في أبين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين
سقط 16 مواطن يمني، الثلاثاء، برصاص مسلح في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
وقالت مصادر اعلامية موالية لقوى العدوان أن مسلح أقدم على اطلاق النار على مصلين في أحد المساجد، ما اسفر عن مقتل 5 مصلين وجرح 11 اخرين في احد مساجد مديرية لودر، التابعة لمحافظة أبين.
وأوضحت المصادر أن المسلح باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر، أثناء صلاة الظهر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم إمام المسجد ووالد القاتل، بينما أصيب 11 آخرون، بعضهم إصابته خطيرة.
وتأتي هذه العملية وسط حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي.
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