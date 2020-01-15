جيزان: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – جيزان تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم، من اسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في جيزان. وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان بسلاح مناسب في جبل العمود.

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