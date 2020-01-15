السودان تقلص عدد مرتزقتها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

قال مسؤول في الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده قلصت عدد قواتها المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى عدة مئات فقط.

واوضح العميد جمال جمعة آدم، الناطق باسم قوات “الدعم السريع”، إن “مجموعة بسيطة تبقت من القوات السودانية التي يستخدمها التحالف كمرتزقة في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فرداً”، بحسب وكالة الأناضول.

وأردف: “حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى (العاصمة) الخرطوم.

وبيّن أن “القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية.