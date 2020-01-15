شكرا لمتابعة خبر عن قوات الشرعية و المجلس الانتقالي تبدأ انسحاباتها من مدينة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ازمة جديدة بالعاصمة صنعاء والشرعية تعري الحوثيين وتصدر بيان رسمي قناة العربية : تعلن عن عملية اختراق ناجحة تسببت في مصرع قيادي حوثي كبير (الاسم وتفاصيل) تعر ف على العميد الذي يتهمه الحوثي بالتدبير لانقلاب في العاصمة صنعاء .. وكيف افلت من قبضته حتى وصل عدن (الاسم والتفاصيل ) السعودية تعلن عن إجراءات أمنية مشددة لأول مرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الشرعية و المجلس الانتقالي تبدأ انسحاباتها من مدينة ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.