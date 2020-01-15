شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. عودة الرئيس عبدربه منصور هادي الى عدن مرهون بتنفيذ هذا الامر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 02:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد نائب رئيس الوزراء وعضو وفد الشرعية اليمنية المفاوض في حوار جدة "اتفاق الرياض" د. سالم الخنبشي بوجود تعديلات في اتفاق الرياض وبقرب عودة الرئيس هادي الى عدن .

وقال الخنبشي في حوار نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية : "لا يوجد تصعيد مباشر أو مواجهات عسكرية، ولكن عدم دخول قوات الحماية الرئاسية إلى عدن يأتي في إطار الترتيبات العسكرية والأمنية التي لابد الاتفاق عليها، وحالياً لا يوجد أي إشكالية في عدن والحياة تسير بشكل طبيعي.

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واردف "من المعروف أنه توجد هناك قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، ولكن بعد الاتفاق على الترتيبات سيتم تشكيل قوة أمنية مشتركة من الشرعية والقوات السابقة التابعة للقوات الداخلية والمجلس الانتقالي لحفظ الأمن في عدن، ولكن أؤكد مرة ثانية أنه وجدت بعض التعديلات ولكن لم تصل إلى حد التصعيد أو المواجهات العسكرية بين الطرفين" .

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض حتى اليوم هو عودة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، إضافة إلى "نشوء بعض التعزيزات ذات الطابع العسكري والأمني، والترتيبات الأمنية والعسكرية التي تأخرت كثيراً".

وذكر الخنبشي أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود إلى عدن عند تشكيل الحكومة الجديدة لكي تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه.

