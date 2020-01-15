شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : انفجار عنيف يهز مدينة عدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 02:05 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نقلا عن "عدن الغد " هز انفجار عنيف بالقرب من شرطة المنصورة قبل قليل

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وقال شهود عيان بان انفجار حدث قبل قليل بالقرب من شرطة المنصورة في الشارع العام وان الانفجار لم يحدث أي خسائر بشرية او مادية

واضاف ا بانه شهود انتشار امني سريع لأفراد الشرطة فيما رجح بانه مجرد قنبلة صوتيه رماها مجهولون او عبوة ناسفة وضعت بجانب السور الخاص بالشرطة

ولم يتضح حتى الان اسباب الانفجار ولا الخسائر التى لحقت وراء الانفجار

