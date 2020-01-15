شكرا لقرائتكم خبر عن "جرائم قتل ومخدرات وتمرد" تفاصيل مقتل أصغر زعيمة جريمة منظمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتلت لا كاترينا المعروفة بـ”امبراطورة المخدرات” و7 من أعضاء عصابتها في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في المكسيك.

وتبلغ لوبيز إسكوفيل من العمر 21 عامًا، وتعرف باسم “لا كاترينا”، أشرفت على تصفية أحد الكمائن في 14 أكتوبر الماضي، وخلفت 14 قتيلا و9 جرحى في مدينة ميتشواكان في أغيليلا.

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كما وقع هجوم الجمعة الماضية في أغيليلا، وذلك خلال اجتماع مع ميغيل فرناند “إم 2” فيرنانديز، أحد كبار قادة الجيل الجديد من منظمات تهريب المخدرات في خاليسكو.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مقتل رئيسة المنظمة، إسكوفيل، بعد أن أصيبت بجروح قاتلة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المكسيكية.

وتشير المعلومات إلى مشاركة إسكوفيل في هجوم على الجيش والحرس الوطني والشرطة في بلدة لابوكاندا، في ولاية ميتشواكان بوسط البلاد، وألقت الشرطة القبض على 6 مسلحين وقتلت امرأة لم يُعلن عن هويتها في البداية إلا أنه تم التعرف عليها من خلال مقطع فيديو منشور للحادث.

