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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الدكتور طارق الحبيب ان نسبة كبيرة من الشباب في الوطن العربي يمارسون العادة السرية . وفي ردة على سؤال فتاة سعودية اتصلت على برنامج الدكتور طارق الحبيب الذي يبث على قناة بداية ، وشكت من ادمانها للعادة السرية ، موضحة ان الزواج لن يحل مشكلتها . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • للشباب والفتيات .. تعرفو على أسهل وأسرع طريقة للتخلص من إدمان ممارسة العادة السرية ..«فيديو» • عاجـــل : السعودية تصحو على قرارات طارئة وإجراءات أمنية مشددة .. ما الذي يحدث ؟ • تسريب صور جريئة للوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • جميع الرجال يجب أن يشاهدو هذا الفيديو .. هذة الوصفة السحرية متوفرة في مطبخ كل منزل .. تناولها كل يوم وتخلص من جميع مشاكلك الجنسية Advertisements • فيديو صادم لفتاة سعودية داخل أحد المحلات التجارية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • فتاة سعودية تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بطريقة مفرطة وانها لن تتوقف عنها حتى اذا تزوجت ..شاهد ماهو العلاج الذي دلها عليه الدكتور طارق الحبيب ..«فيديو» • طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري • في السعودية .. والد العروسة يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..وسط صدمة الحاضرين ..شاهدو كيف كانت النهاية ---------------------------------

وكان رد الدكتور طارق الحبيب على الفتاة بقولة ان ممارسة العادة السرية قد يكون بدافع الرغبة الجنسية الزائدة وهذا علاجة الصوم وتخفيف السعرات الحرارية ، وقد يكون ممارسة العادة بسبب وسواس الجنس وهذا يعالج عن طريق الادوية والجلسات الخاصة :

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