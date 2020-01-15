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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الميسري ولا الجبواني..اقرب المقربين لولي عهد ابو ظبي يصعق الاماراتيين ويعترف رسميا بعمل فاضح ومحرم شرعا مع فتيات صغيرات ( صورة مقززة )

مستشار بن زايد ولي عهد أبوظبي جورج نادر الذي تم القبض عليه بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال، وممارسة الجنس مع الشاذ مع طفل جلبه معه من خارج الولايات المتحدة للإستعباد، يبدو إنه سيعترف بكل جرائمه مقابل تخفيف الحكم عليه، فقد توصل دفاع رجل الأعمال الأمريكي من أصول لبنانية “جورج نادر” والمدعون العامون في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا إلى صفقة يعترف بموجبها “نادر” بالتهم المنسوبة إليه، مقابل حكم بالسجن 10 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة ستقضي بالسجن لمدة عشر سنوات، على “نادر” وهو مستشار سابق لولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” شيطان العرب بشكل رسمي في أبريل/نيسان المقبل.

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وأدانت المحكمة “نادر” بحيازة مواد إباحية للأطفال، والاتجار بالجنس، واعترف بنقل طفل في الرابعة عشر من عمره، من التشيك إلى الولايات المتحدة بقصد ممارسة الشذوذ معه، وذلك عام 2000، حسب “نيويورك بوست”.