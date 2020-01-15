شكرا لمتابعة خبر عن ليست قوات هادي ولا القوات السعودية ..عيدروس الزبيدي يتلقى خبر كارثي من هذه الجهة التي قلبت عليه الطاولة واربكت كل حساباته وتطيح باحلامه بدولة مستقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات هادي ولا القوات السعودية ..عيدروس الزبيدي يتلقى خبر كارثي من هذه الجهة التي قلبت عليه الطاولة واربكت كل حساباته وتطيح باحلامه بدولة مستقلة

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