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صنعاء - ياسمين الخيامي - معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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