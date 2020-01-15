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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي لا يابه للرئيس هادي ولا يحسب له اي حساب..لكنه تراجع بعد الضربة المباغتة التي وجهها له هادي في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي واسعدت الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي لا يابه للرئيس هادي ولا يحسب له اي حساب..لكنه تراجع بعد الضربة المباغتة التي وجهها له هادي في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي واسعدت الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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