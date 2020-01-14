شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...شاب يقتل والدته ويهشم رأسها بالعصا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب عشريني على قتل والدته بـ”العصا” في إحدى محافظات صعيد مصر، حيث ضربها على رأسها لشكه في سلوكها.

وأقر المتهم بأن والدته علي علاقة بأحد الشباب في القرية والذي يتردد عليها في منزل والدها، مبينا أن عندما دخل علي والدته فوجدها تتحدث في الهاتف مع عشيقها، الأمر الذي دفعه للاعتداء عليها بعصا حتى أصبحت جثة هامدة بعدما هشم رأسها.

جديد "الخليج 365"

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وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه واجه والدته عدة مرات بخصوص الإشاعات المنتشرة في القرية بشأن علاقتها بعشيقها ولكنها كانت تنفي وجود آية علاقة بينهما، الأمر الذي دفعه لتحطيم عدة هواتف محمولة لكي لا تتحدث مع هذا الشاب.