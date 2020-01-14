شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم الثلاثاء.. والان مع التفاصيل

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الريال السعودي: 154.70 ريال شراء. الاسعار في عدن شراء: الدولار الامريكي: 646 ريال.

الريال السعودي: 170 ريال.

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