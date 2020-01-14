شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط من قوات الشرعيه , تحدى الجميع ,وعاد الى صنعاء , يحمل لزعيم الانقلاب الحوثي , اسرار مهمه ,تقلب الاحداث رأسا على عقب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/14 الساعة 10:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف النقيب عاطف محمد عاطف، المنشق عن قوات طارق عفاش بالساحل الغربي، والذي وصل صنعاء وصرح منها بالعديد من المعلومات الهامة التي رصدها محرر يمن دايركت من مقابلة تلفزيونية أجرتها معه إحدى الفضائيات اليمنية، أن الطوق الذي باع علي عبدالله صالح هم المحيطون به، وليس قبائل طوق صنعاء الذين كما أشاع مطبخ الزعيم الإعلامي حينها.

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وقال عاطف أن هذا الطوق الخائن هم:

كمال ضبعان

مراد العوبلي

صادق الأكوع

وليد العنسي

محمد مقصع

محمد القوسي الذي هرب عبر السائلة

جليدان محمود جليدان وقد هرب بتاكسي

وأكد عاطف أن علي عبدالله صالح قُتِل في قرية الجحشي، فيما الزوكا قاتل معه وكانت إصابته بالغة، ومات بالمستشفى.

وأضاف:

أتحداهم يجيبوا لي اسم جريح من مرافقي علي عبدالله صالح.

قضية قبائل الطوق نحن صنعناها لإشغال الرأي العام. وعبدالله قيران كان ضمن الأسرى وأطلقه الحوثيون.

