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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تنبيه عاجل للمواطنين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة والا فستندم لإن الخطر يحدق بك وبكل افراد عائلتك

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. تنبيه عاجل للمواطنين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة والا فستندم لإن الخطر يحدق بك وبكل افراد عائلتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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