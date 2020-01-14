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صنعاء - ياسمين الخيامي - المغرد الشهير “مجتهد“.. مفاجأة مزلزلة ويكشف مصير ولي العهد ‘‘محمد بن سلمان’’ بعد أن ‘‘حرّض‘‘ عليه الأمير خالد أمام الملك سلمان

شف المغرد السعودي الشهير “مجتهد“، امس الأربعاء، بعض تفاصيل الاحداث الهامة التي جرت على الساحة السعودية مؤخراً، مشيراً إلى تغيب ولي العهد محمد بن سلمان عن جلسات مجلس الوزراء لـ”3″ جلسات متتالية.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الادارة الامريكية، طلبت من وزارة الدفاع السعودية رفع الاستعداد العسكري للحد الأقصى، خشية رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. تنبيه عاجل للمواطنين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة والا فستندم لإن الخطر يحدق بك وبكل افراد عائلتك عاجل وفي غاية الخطورة.. الرئيس التركي اردوغان يباغت الإمارات ويتوعد بالتدخل العسكري المباشر لدعم الحكومة الشرعية ويوجه انذار خطير للرئيس المغرد الشهير “مجتهد“.. مفاجأة مزلزلة ويكشف مصير ولي العهد ‘‘محمد بن سلمان’’ بعد أن ‘‘حرّض‘‘ عليه الأمير خالد أمام الملك سلمان ورد للتو.. وفاة 3 وإصابة أكثر من 21 شخص.. فاجعة مؤلمة في السعودية تهز العالم وتحرك عاجل من السلطات (صور صادمة) عاجل وفي غاية الخطورة.. لا قوات طارق ولا قوات التحالف ..هذه القوات المرعبة التي ترعب الحوثيين والتى جهزها الرئيس هادي لساعة الحسم وتنتظر الضوء الاخضر لتحرير صنعاء.. تفاصيل حصرية Advertisements خبر هام وعاجل وردنا الآن قبل قليل بشأن صرف المرتبات في العاصمة صنعاء (تفاصيل) هام وخطير.. أمر عاجل صادر عن "الملك سلمان" بشأن قضية خطيرة تتعلق بالمسجدين الحرام والنبوي عاجل..الرئيس هادي والحوثي والزبيدي يباغتون الجميع ويتخلون عن التحالف والامم المتحدة وايران ويثلجون صدور كل ابناء اليمن في الداخل والخارج بوقف الحرب نهائيا جريمة مروعة في بيت الله، هزت السموات والارض..مسلح يمني في هذه المحاقظة اليمنية يقتحم المسجد ويرتكب مجزرة مخيفة ويقتل ويصيب 16 شخصا بينهم والده هل تذكرون الاعلامية الكويتية فجر السعيد التي شتمت اليمنيين وسخرت منهم وعندما مرضت توسلت لهم مسامحتها والدعاء لها..شاهد كيف باغتت العمانيين وشتمتهم في اغرب حادثة من نوعها..إمام مسجد يعقد قرانه ويتزوج من رجل مكتمل الرجولة وعندما تدخلت الشرطة كشفت امر صعق الجميع وسبب صدمة كبيرة للامام وفي جزئية أخرى قال “مجتهد” إن ولي العهد محمد بن سلمان “تغيب” عن مجلس الوزراء لثلاث جلسات متتالية، مضيفاً :” يعتقد أن جرعة مادة ما ارتفع منسوبها في دمه ولا يريد أن ينفضح “.!

وكشف مجتهد عن اختفاء الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، منذ أكثر من شهر كامل، متوقعاً ان يكون قيد الاقامة الجبرية.

وكان مجتهد قد كشف مطلع العام الماضي عن اتجاه محمد بن سلمان، للإطاحة بابن عمه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وذلك بعد تحريض الأخير للملك على ابن سلمان مستغلا قضية خاشقجي. وقال “مجتهد” إن ابن سلمان أبقى الفيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بـ”الخنوع” له، فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم، “وقد أبلى خالد وأخوه تركي بلاءً حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته”.

وبعد هذا التسريب بأيام أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير خالد الفيصل، أوكل لنائبه الأمير بدر بن سلطان لإدارة شؤون مكة.

وبحسب ما نقلته “واس” جاء أمر الإنابة بزعم تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.

ويتولى الأمير بدر منصب نائب أمير مكة المكرمة منذ ديسمبر 2018 بناء على أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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