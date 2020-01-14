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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. وفاة 3 وإصابة أكثر من 21 شخص.. فاجعة مؤلمة في السعودية تهز العالم وتحرك عاجل من السلطات (صور صادمة)

قال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، إن أحد سجون الرياض تعرض لحريق، مما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات عدة أشخاص.

وأوضح اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن الحادثة وقعت عند الساعة الخامسة صباحا، عندما تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.

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وقال إنه جرى على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه، وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأشار نحيت إلى أن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح.

وأكد أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".