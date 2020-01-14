شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. لا قوات طارق ولا قوات التحالف ..هذه القوات المرعبة التي ترعب الحوثيين والتى جهزها الرئيس هادي لساعة الحسم وتنتظر الضوء الاخضر لتحرير صنعاء.. تفاصيل حصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. لا قوات طارق ولا قوات التحالف ..هذه القوات المرعبة التي ترعب الحوثيين والتى جهزها الرئيس هادي لساعة الحسم وتنتظر الضوء الاخضر لتحرير صنعاء.. تفاصيل حصرية

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة.. لا قوات طارق ولا قوات التحالف ..هذه القوات المرعبة التي ترعب الحوثيين والتى جهزها الرئيس هادي لساعة الحسم وتنتظر الضوء الاخضر لتحرير صنعاء.. تفاصيل حصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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