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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر هام وعاجل وردنا الآن قبل قليل بشأن صرف المرتبات في العاصمة صنعاء (تفاصيل)

وجه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.

حيث تؤكد المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي على صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم والعمل على منح الموظف المنضبط امتیاز ما أمكن من راتبه شهريا بانتظام.

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خبر هام وعاجل وردنا الآن قبل قليل بشأن صرف المرتبات في العاصمة صنعاء (تفاصيل)

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وتعفي المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.

كما تعفي المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم.

فيما تعفي المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي كذلك مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاما في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة.

وتنص المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي على تأسيس بنك وطني یمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.

وتقضي المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات المجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني.