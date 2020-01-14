شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية تثير استياء جمهورها بإطلالة جريئة جدا.. صور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية رانيا منصور عاصفة من التعليقات بعدما نشرت عدد من الصور الجديدة لها على موقع «أنستجرام».

رانيا ظهرت في الصور على شاطئ البحر وكانت ترتدي ملابس جريئة تكشف عن جسدها بشكل ملفت، وهاجمها عدد من الجمهور بسبب نشر هذه الصور التي يرى الأغلبية انها مستفزة.

رانيا منصور تقوم حاليا بتصوير مسلسل «ضد مجهول»، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وسيتم عرضه في رمضان.

رانيا شاركت في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل «وضع أمني» مع عمرو سعد ونهال عنبر.

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