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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في الجوف يناقش الخطة الأمنية للعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي اليوم مع قيادة الاجهزة والوحدات الامنية في المحافظة الخطة الأمنية للعام 2020 والتي تتضمن اعادة ترتيب وتطوير العمل الامني لمواجهة التحديات وبسط سلطة الدولة.
و,وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، شدد االعكيمي على تكاتف الجهود الأمنية ورفع الجاهزية والاهتمام بالافراد وقال " لا مجال للتعصب والخلافات وان الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".
من جانبه أكد مدير شرطة المحافظة العميد مراد ابو حاتم ان منتسبي الجهاز الامني قيادة وافرادا سيكونون درعا حصينا لتأمين المحافظة من كل ما يهددها.
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