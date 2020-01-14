شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لأول مرة في تاريخ المملكة ...الملك سلمان يفاجئ السعوديين بأمر عاجل يتعلق بشهر رمضان..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، الشعب السعودي بأمر عاجل يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، وشهر رمضان المبارك.



ونصَّ أمر "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية- على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ومن المقرر أن تكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9 /1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020.



ونقلت الوكالة عن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قوله: إن "الملك سلمان حريص أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان".

واعتبر "آل الشيخ" أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وختم وزير التعليم السعودي، بأن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه؛ منوهًا باستعداد الوزارة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار.