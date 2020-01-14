شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خطوة جريئة ...صدور قرار رئاسي بايقاف صالح الجبواني وزير النقل وتعيين هذا الشخص بديلا عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء قراراً بإيقاف صالح الجبواني وزير النقل وتعيين ناصر شريف قائماً بأعمال وزير النقل.

مصدر خاص بمكتب معين عبدالملك أوضح لموقع "صيرة بوست" أن معين عبدالملك أوقف الجبواني من عمله كوزير للنقل بقرار عاجل أصدره اليوم.

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ويعد هذا ثاني قرار أصدره معين عبدالملك يقضي بإيقاف وزير وتعيين بديلاً عنه، حيث أوقف سابقاً وزير المياه والري عزي شريم.

هذا وخاض الجبواني معركة الدفاع عن الشرعية في مواجهة المجلس الإنتقالي إبان أحداث أغسطس واستمر في الدفاع عنها حتى اليوم.

محللون رأوا أن قرار معين عبدالملك بإيقاف الجبواني جاء كاسترضاء للمجلس الإنتقالي والجهات التي تقف خلفه وتدعمه ومحاولة جديدة للتقرب منهم على حساب الوطن والشرعية.