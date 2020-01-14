صور.. مجموعة مساحة تقتحم مبنى السلطة المحلية بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - صيرة: مجموعة مسلحة تقتحم مبنى المديرية وتعبث بمحتوياته

عدن - خاص

اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى مديرية صيرة مساء امس بطريقة عصابية وذلك على خلفية ضبط مطلوب أمني.

وفي التفاصيل تم القبض على شخص يدعى (ياسين الحيدي) وذلك في قضايا تقطع لسيارات الغاز بالمديرية وتعطيل عمل مشروع رصف للطريق بمنطقة الخساف.

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وقامت المجموعة مسلحة المقتحمة بالعبث بالمكاتب الإدارية ومن بينهم (ا..أ.ع.)و (م.ا.ع) ومعهم ستة مسلحين اخرين.

وأوضحت مصادر محلية في المدينة، أن المسلحين ن اعتدوا على مكتب مدير عام المديرية، ، وأجهزة الكمبيوترات والمكيفات وآلات التصوير.

هذا وأعلن مدير عام صيرة الاستاذ خالد السيدو بتعليق العمل الإداري بالمديرية ليوم واحد حيث تم استكمال الاجراءات القانونية عبر الجهات الامنية حتي يتم ضبط الجناة بعد الاعتداء.

َاعلن مدير المديرية الاستاد خالد سيدو ان التعليق كان ليوم واحد فقط كنوع من الضغط حتى سيتم القبض على المعتدين كما انه سيتم رفع التعليق يوم غدا حفاظا على مصلحة المواطنين.