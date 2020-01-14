الكباشي : هناك جهات تسعى إلى إجهاض الحكومة الإنتقالية في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، إن هنالك جهات تسعى إلى إجهاض الحكومة الانتقالية وإفشالها باستغلال هذه المطالب، على خلفية تمرد عناصر بجهاز المخابرات العامة .



وقال الكباشي في تصريحات لموقع العين الإخبارية، "هنالك جهات أيضاً من شأنها أن تستغل هذه الأجواء لتعكير أجواء التفاهم والسلام" .. لافتاً إلى أن أي تجمع عسكري ومطالبة جماعية تصنف تمردا في القانون العسكري .

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وأضاف الكباشي: "كان من الأنسب أن تتم تسوية حقوقهم لكن المطالبة المالية من قبل المحتجين من أفراد الأمن بهذه الطريقة مرفوضة".

وكشف عن عودته ونائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من جوبا إلى الخرطوم، صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن مساعٍ للجهات المسؤولة لإقناع الوحدات المتمردة لتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية.

وقالت الحكومة إن بعض مناطق بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء