مأرب: إتلاف أكثر من 3 ألاف كجم من مادة الحشيش المخدر

أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، إتلاف ثلاثة ألاف و343 كيلو من مادة الحشيش المخدر قدرت قيمتها بنحو تسعة ملايين دولار.

وقال رئيس النيابة الجزائية جمال عمير، قوله، إن"الكمية المتلفة هي الكمية المرفوعة إلى النيابة من الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الأخير من عام 2019م"..(حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وأشار عمير إلى أن العام الماضي شهد ثلاث عمليات إتلاف مماثلة لكميات من الحشيش المخدر.

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من جانبه قال مدير البحث الجنائي العقيد حسين الحليسي، إن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت الى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بلغت 64 قضية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ضبطت 4705 كيلو جرام من الحشيش، وعلى ذمتها 157 متهما منهم 106 متهمين مضبوطا و51 متهما مازال فارا من وجه العدالة.

وجرت عملية الإتلاف بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ووكيل النيابة الجزائية مروان النسي ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد ناصر عبدالله الاعوش ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ومدير عام فرع الأمن السياسي العميد ناجي حطروم وقائد فرع معسكر قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالغني شعلان.

