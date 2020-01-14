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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يؤكد على دور النقابات الفاعل في إنهاء فساد المصارف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، خلال رؤساء النقابات في مصارف العاصمة عدن، على دورها الفاعل في إنهاء الفساد التي تعاني منه العديد من المؤسسات، وأهمها المؤسسات الإيرادات و المالية .
وأضاف الجعدي مخاطباً أعضاء النقابة:"سنبني معاً دولة التصالح والتسامح التي ينشدها أبناء الجنوب التي تحل علينا بذكراها الرابعة عشر ولايمكن ان نقبل بفتح صفحات سوداء مجدداً".
وأشار الجعدي خلال كلمته إلى ان الاعتراف بالأخطأ يأتي من باب الحرص من أجل الإاستمرار والسير بالطريق الصحيح نحو تحقيق مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة .
واستمع الجعدي للمشاكل والمعوقات التي تعاني منها النقابات المصرفية في عدن وتم تدارس طرق معالجتها من أجل القضاء على الفساد والارتقاء بالعمل المصرفي في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام.
حضر الاجتماع الدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الدائرة الإقتصادية ورئيسة نقابة البنوك الأستاذة ميرفت محمد السلامي، رئيس النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات و الأعمال المالية .
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