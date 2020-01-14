- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل خمسة مواطنين في هجوم مسلح على مسجد بلودر في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
ابين - الخليج 365
قتل خمسة مواطنين في هجوم نفذه مسلح على قرية الصلعاء بمديرية بمحافظة أبين وأصيب 11 آخرين .
وافادت عمليات الحزام الأمني في لودر، أن مسلح يعاني من إضطرابات نفسية اقدم على قتل 5 مواطنين بينهم والده وجرح 11 اخرين .. مشيرة إلى أن بين القتلى والد الجاني وامام المسجد وثلاثه من ابناء عمه قبل ان يلوذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية.
واضاف المصدر أنه يجري حالياً مطاردة الجاني في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خمسة مواطنين في هجوم مسلح على مسجد بلودر في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.