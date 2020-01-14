شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل خمسة مواطنين في هجوم مسلح على مسجد بلودر في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 ابين - الخليج 365 قتل خمسة مواطنين في هجوم نفذه مسلح على قرية الصلعاء بمديرية بمحافظة أبين وأصيب 11 آخرين .

Advertisements وافادت عمليات الحزام الأمني في لودر، أن مسلح يعاني من إضطرابات نفسية اقدم على قتل 5 مواطنين بينهم والده وجرح 11 اخرين .. مشيرة إلى أن بين القتلى والد الجاني وامام المسجد وثلاثه من ابناء عمه قبل ان يلوذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية. واضاف المصدر أنه يجري حالياً مطاردة الجاني في المنطقة.

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