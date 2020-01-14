الشوافي يكشف عن ذروة موجة الصقيع على اليمن و من متى تنكسر شدتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي عدنان الشوافي على صفحته في التليجرام عن ذروة موجة الصقيع الحالية ومتى تنكسر شدتها ، حيث يؤكد تأثر اليمن حاليا بكتلة هوائية باردة بدات مساء السبت الماضي، ومتوقع اليومين القادمين من الاربعاء 15 يناير 2020 أن تشتد الحالة قليلاً عن الأيام الماضية على بعض المناطق عن ما هي عليه حالياً ، ومتوقع من السبت القادم حتى منتصف الأسبوع القادم (الاثنين 20 يناير 2020) تحسن تدريجي طفيف في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق (تنكسر شدتها عن ما هي عليه) بعد ذلك نحتاج الى تحديث البيانات.

وجدد الشوافي التنبية للاحتماء من الأجواء الباردة و الشديدة البرودة وخصوصا لدى فئة الأطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً ، كما نبه المزارعين لاخذ الحيطة و الحذر في المرتفعات و الهضاب الداخلية بشكل عام خصوصا أن هناك تباين كبير في درجات الحرارة من منطقة الى آخرى فمثلا في المكلا الصغرى بحدود 17 درجة بينما في هضبة حضرموت مناطق واسعة متوقع أن تكون مابين 2 إلى 4 درجات مئوية لذلك الصقيع متوقع على معظم المناطق في المرتفعات والهضاب الداخلية ولا يستبعد إلا على المناطق الساحلية سواء الشرقية و الجنوبية و الغربية و السهول القريبة منها.