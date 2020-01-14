وردللتو.. المملكة تعلن رسميا اعفاء هذا الامير الكبير في الاسرة المالكة من كل مهامه وتزيحه من منصبه وتمنعه من ممارسة اي عمل سياسي ( صورة + الاسم )

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عدن - ياسمين التهامي - افقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات أزمة شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.

وقالت الملكة (93 عاما) في بيان "عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميجان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر".

وأضافت "رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي".

وأوضحت الملكة أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا مشيرة إلى وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.

الامير هاري وزوجته

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