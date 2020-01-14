شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل :لا قوات طارق عفاش ولا قوات التحالف هي من سيتولى تحرير صنعاء ..هذه القوات المرعبة , التي ترعب الحوثيين , والتى جهزها الرئيس هادي لساعة الحسم وتنتظر الضوء الاخضر..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/14 الساعة 04:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أستعدادها للحسم العسكري، وأنها تمتلك القوة والقوات القادرة على اكتساح مليشيات الحوثي الانقلابية ، وتحرير الحديدة خلال ساعات.

وطالب العقيد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة ، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإعلان عن انتهاء وفشل اتفاقية ستوكهولم، واتخاذ قرار بالتوجه نحو الحسم العسكري في محافظة الحديدة.

وقال العقيد الدبيش، في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم : "العام الماضي وقبل اتفاق السويد، تم إيقافنا ونحن نوشك على دك المليشيات الحوثية، وبسط سيطرتنا على الحديدة كلها، والمواصلة حتى دخول صنعاء والذهاب أيضاً إلى أبعد من ذلك"، معتبراً توقيف قوات الجيش عن مواصلة المعركة والتقدم، "مراوغة وتكتيكاً أممياً لإطالة عمر الحوثيين".

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وتابع قائلا: "ما لم نتمكن من تحقيقه حينها، نستطيع تداركه وتحقيقه الآن، إذ نمتلك قوات تلقت تدريبات عسكرية على درجة عالية من الاحترافية، بمقدورها اكتساح المليشيات المتمردة خلال ساعات وبكل بساطة، ولا نريد سوى إعلان الرئيس هادي للتحرك عبر الحسم العسكري، وحينها سترى المليشيات ما سيذهلها، وستعض أصابع الندم لتفويتها الكثير من الفرص التي أتيحت لها لتنفيذ اتفاق السويد".

وكشف الدبيش عن توجه لتقديم طلب للبعثة الأممية بالحديدة، للانتقال إلى إحدى المحافظات أو المناطق المحررة التابعة للشرعية، ليتسنى لقوات الجيش والمقاومة التحرك بكل حرية، وقال: "للأسف وصل الحال مع البعثة الأممية إلى أسوأ صورة ممكنة، إذ إنها لا تتحرك للقيام بمهامها التي جاءت من أجلها، إلا بضوء أخضر من قِبل قيادة الحوثيين بصنعاء، إن منعتها امتنعت، وإن سمحت لها تحركت، دون أي اعتراض".

وأضاف متسائلا: "هل نتوقع غدًا أن تفرض البعثة الأممية تطبيق الانسحاب أو تطبيق إزالة المظاهر المسلحة أو تنفيذ أي بند من بنود اتفاق السويد؟ بالطبع هذا مستحيل، وهذا ما تثبته الوقائع والتعامل الراهن من قِبلها من استكانة وتماهٍ مع الحوثيين، وعدم مقدرتها على تحرير نفسها، فكيف ستفرض عليهم أي أمر؟".​

