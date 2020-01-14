شكرا لقرائتكم خبر عن اردوغان يعاني من هاجس الانقلاب ويوجه باعتقال ضباط وجنود في الجيش التركي ..وهذه المره شملت حملة الاعتقالات 115جندي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات التركية، 115 جنديا، يشتبه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة غولن، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وأضاف تقرير الوكالة التركية أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حاليا، ومن بينهم أيضا 6 من قائدي طائرات إف 16، و4 من قادة الدرك في المحافظات.
يشار إلى أنه في 15 يوليو 2016 قامت مجموعة من الضباط بمحاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قتل خلالها نحو 250 شخصا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين.
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