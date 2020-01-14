شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ صدام حسين الجنود الامريكيين من الصواريخ الاِيرانيه .. ؟!"تفاصيل مفاجأه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شبكة "سي اِن اِن "الامريكية عن الطريقة التي انقذت الجنود الامريكيين المتواجدين في قاعدة عين الاسد العراقيه من الصواريخ الايرانيه الاربعاء الماضي .



وقالت الشبكة ان مخابئي الرئيس العراقي السابق صدام حسين , التي بناها خلال حرب الخليج الاولى بين العراق وايران هي من حمت الجنود الامريكيين من صواريخ ايران .

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واوضحت ان الجنود في البداية شعروا بالخوف من عدم تحمل المخابئ , الا انهم اكتشفوا انها اقوى من المخابئ الامريكية .



وتكدس الجنود الامريكيين داخل المخابئ واضطروا الى استخدام قواري بلاستيكيه لقضاء حاجتهم .



