شكرا لمتابعة خبر عن جريمة مروعة في بيت الله، هزت السموات والارض..مسلح يمني في هذه المحاقظة اليمنية يقتحم المسجد ويرتكب مجزرة مخيفة ويقتل ويصيب 16 شخصا بينهم والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة في بيت الله، هزت السموات والارض..مسلح يمني في هذه المحاقظة اليمنية يقتحم المسجد ويرتكب مجزرة مخيفة ويقتل ويصيب 16 شخصا بينهم والده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة في بيت الله، هزت السموات والارض..مسلح يمني في هذه المحاقظة اليمنية يقتحم المسجد ويرتكب مجزرة مخيفة ويقتل ويصيب 16 شخصا بينهم والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.